Anderlecht s'impose facilement contre Eupen et réintègre le top 4 (4-1)

Après deux défaites consécutives en championnat, Anderlecht renoue avec le succès face à Eupen. Les Bruxellois ont livré une très belle première mi-temps (bien aidés par les errances défensives eupenoises) et ont bien géré la seconde période. Grâce à ce succès, les Mauves retrouvent le top 4.

Après seulement trois minutes de jeu, Zirkzee profite d'une erreur de Heris pour partir seul en profondeur et tromper calmement Nurudeen. Trois minutes plus tard, nouvelle erreur dans la défense eupenoise : voulant faire une passe en retrait, Gnaka transmet le ballon à... Kouamé qui n'en demandait pas tant pour doubler la marque.

Mais ce n'était pas encore fini avec les cadeaux pour cette rencontre. Dans l'autre camp cette fois. Au ballon dans son rectangle, Debast prend trop de risques et loupe sa passe pour Ashimeru. Le ballon arrive dans les pieds de Prevljak qui ne s'est pas fait prier pour relancer les siens.

Après cette erreur anderlechtoise, le rythme n'a pas baissé mais les occasions se faisaient plus rares de part et d'autres. Jusqu'à ce que Zirkzee n'enfonce le clou d'une superbe bicyclette à la 23e. La suite de la première période est largement à l'avantage des Mauves qui auraient pu alourdir le score, notamment via Zirkzee, tout proche d'inscrire un troisième but à deux reprises.

Mais au retour des vestiaires, le rythme a drastiquement baissé. Les Mauves ont bien géré les Eupenois qui ne se sont montrés dangereux que sur coup franc. Dans les dernières minutes, Benito Raman a alourdi le score après une phase arrêtée.