Carnet rose chez les Diables rouges: Carrasco va être papa

Célébrer son but avec le ballon sous le maillot ? C'est presque devenu une tradition pour les footballeurs et futurs papas. Et ce week-end, c'est le Diable Rouge Yannick Carrasco qui a profité de son goal contre le FC Barcelone pour annoncer une douce nouvelle.

Sa femme Noémie Happart, Miss Belgique 2013, a officialisé la nouvelle sur Instagram. Elle est enceinte de leur premier enfant. "Les mots ne peuvent exprimer la joie. 2022, nous t'attendons", a-t-elle écrit.