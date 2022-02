Les Diables affronteront l'Arménie en match amical le 29 mars

On le sait depuis quelques semaines: la Belgique va affronter l'Irlande, à Dublin, le 26 mars prochain. Selon nos confrères de la RTBF, le deuxième match amical de cette trêve internationale opposera les Diables à l'Arménie trois jours plus tard, à Bruxelles cette fois.



Pour rappel, Roberto Martinez a déjà annoncé qu'il ne sélectionnerait aucun diable à plus de 50 capes avec l'équipe nationale, l'idée étant de donner du temps de jeu aux jeunes et du repos à ceux qui ont la saison la plus chargée.