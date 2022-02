Mousa Dembélé confondu avec le Français Ousmane Dembélé lors du JT (VIDEO)

Le milieu de terrain belge met un terme à sa belle carrière footballistique. Selon nos informations, même s'il affirme avoir encore une année de contrat avec son club chinois Guangzhou R&F, Mousa Dembele ne foulera plus les terrains de football.

C'est évidemment une nouvelle sportive importante et lorsque celle-ci a été communiquée au JT de 13h sur RTL Info, la bourde n'en a été que plus frappante: les images diffusées en arrière-plan montrent en réalité Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone qui, lui, est bel et bien toujours en activité.

L'erreur a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux et commentée par les internautes.

Précisons que le présentateur Olivier Schoonejans a rapidement corrigé l'erreur. "Ce n'était pas le bon Dembélé. C'est bien notre Diable qui raccroche", a-t-il dit.