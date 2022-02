Adidas annonce rompre son contrat d'équipementier avec Kurt Zouma, accusé de maltraitance sur son chat

"Nous avons clos notre enquête et nous pouvons confirmer que Kurt Zouma n'est plus un athlète sous contrat avec Adidas", a indiqué dans un courriel à l'AFP l'entreprise basée en Allemagne.

La marque aux trois bandes avait indiqué mardi qu'elle allait étudier les suites à donner à la diffusion d'une vidéo montrant le joueur s'en prendre à son chat, diffusée par le tabloïd The Sun, et qui a provoqué une vive indignation en Angleterre.

Le club de West Ham, pour lequel joue le joueur, lui a infligé l'amende "la plus lourde possible", soit près de 300.000 euros, mercredi, mais il avait été auparavant vivement critiqué pour avoir titularisé le défenseur mardi soir contre Watford, en championnat.

"Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", avaient précisé les Hammers.

La principale association de défense des animaux, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, avait aussi annoncé que les deux chats étaient désormais sous sa garde, après que le joueur les a confiés pour qu'ils soient examinés.

Des sponsors ont également commencé à prendre leurs distances avec le club, comme la compagnie d'assurances Vitality qui a interrompu un partenariat "bien-être" avec West Ham.

Une pétition en français et en anglais sur la plateforme change.org, réclamant des poursuites judiciaires contre le joueur, a recueilli presque 200.000 signatures à 18h30.