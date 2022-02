Eden Hazard absent de l'entrainement du Real Madrid : "Il s'est passé des choses. Un jour, il racontera tout"

Interrogé par l'émission "El Larguero", le Madrilène a abordé plusieurs points, dont celui du Diable rouge. "Je le sens en forme. Il s'entraîne bien et a envie de donner de la joie au Real Madrid. Mais beaucoup de choses se sont passées, notamment des blessures. Il faudra lui demander et un jour il racontera tout. Il peut encore être très important cette saison, il a un talent incroyable. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai côtoyés, cela se ressent à l'entraînement".

L'international espagnol a également préfacé le choc face au PSG en Ligue des Champions (ce mardi 15 février, NDLR) : "Il n'y a aucun favori. On rencontre une grande équipe mais on est le Real Madrid et on veut passer en quarts de finale. Nous sommes confiants".

Absent de l'entrainement

L'ancien attaquant de Chelsea ne s'est pas entraîné avec le groupe ce mardi. Tout comme Karim Benzema, il est resté à l'intérieur des installations. Hazard aurait été touché lors du match de dimanche, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws.