Les Belges à l'étranger : Liverpool domine Leicester (2-0), Tielemans joue la dernière demi-heure

La dernière défaite de Liverpool remonte au 28 décembre dernier précisément à Leicester (1-0). Depuis, les Reds ont collectionné les bons résultats et un doublé de Diogo Jota (34e, 87e) leur a permis d'aligner un huitième match sans défaite. Par contre, les Foxes n'ont plus gagné depuis et ont été sortis 4-1 en Coupe par Nottingham Forest (D2). A Leicester, Youri Tielemans est monté au jeu à la 60e minute alors que Timothy Castagne, blessé, était absent tout comme Divock Origi chez les Reds. Au classement, Liverpool (2e), qui a disputé un match de moins, totalise 51 points pour 60 à Manchester City. Leicester (26 points) est 12e et doit encore récupérer deux rencontres.

Au Molineux Stadium de Wolverhampton, les deux gardiens étaient restés des spectateurs quand Gabriel a inscrit l'unique but de la rencontre (25e, 0-1). Leander Dendoncker a joué tout le match avec les Loups alors qu'Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc côté Gunners. Ce succès permet à Arsenal de faire une bonne affaire dans le cadre de la course à l'Europe: les Gunners (39 points) se retrouvent 5e et les Wolves (34 points) occupent la 8e position.

Aux Pays-Bas, Go Ahead Eagles s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe en allant s'imposer 0-2 au NEC Nimègue.Chez les vainqueurs, Philippe Rommens a joué toute la rencontre. Les buts ont été marqués par Luuk Brouwers (19e) et Giannis-Fivos Botos (26e). Au prochain tour, début mars, le club de Deventer affrontera soit l'Ajax ou le PSV. Le tirage au sort aura lieu samedi soir, mais il est acquis que l'AZ, le quatrième qualifié, et Go Ahead Eagles joueront à domicile et que, forcément, le PSV et l'Ajax ne s'affronteront pas et évolueront tous deux en déplacement.