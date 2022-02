Yves Vanderhaeghe est le nouvel entraîneur d'Ostende

Un peu plus de trois semaines après le départ d'Alexander Blessin du côté de la Genoa, Ostende a présenté son nouveau coach en la personne d'Yves Vanderhaeghe. Le Belge de 52 ans est loin d'être un inconnu à la côte lui qui avait déjà entrainé le KVO entre 2015 et 2017 avant de partir pour Gand.

Après un passage difficile au Cercle, qui l'a licencié fin novembre dernier alors que le club était avant-dernier, Vanderhaeghe va devoir remettre le club côtier sur de bons rails. Ostende est actuellement 14e de la Pro League avec seulement cinq points d'avance sur le barragiste Seraing.

"Yves connaît la compétition, le club et est un bon entraîneur et people manager", explique le communiqué du club ostendais. "Ses équipes sont toujours très bien structurées et organisées défensivement, mais gardent une certaine liberté offensive", a complété Gauthier Ganaye le CEO des Côtiers, "durant une réunion de plusieurs heures, j'étais convaincu qu'il serait le bon choix pour reprendre l'équipe."

Vanderhaeghe débutera sur le banc contre Malines ce week-end et a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Le staff actuel reste en place, ce qui signifie que Markus Pflanz, qui a assuré l'intérim après le départ de Blessin, retrouve son poste d'adjoint.