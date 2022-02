Les Belges à l'étranger : Lukebakio entre et marque pour Wolfsburg, le Real Madrid partage contre Villarreal sans Hazard

En Espagne

Le Real Madrid, avec Eden Hazard une nouvelle fois sur le banc, n'a pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse de Villarreal samedi après-midi dns son match de la 24e journée de La Liga. A la suite de ce partage, le Real compte 54 points et possède 4 longueurs d'avance sur son dauphin le FC Séville. Sans Karim Benzema, Carlo Ancelotti à une nouvelle fois préféré quelqu'un d'autre à Eden Hazard, en la personne de Gareth Bale. Malgré la présence sur la pelouse du Gallois jusqu'à la 75e minute, les "Merengues" n'ont pas trouvé l'ouverture dans la défense du "sous-marin jaune". Eden Hazard est monté au jeu à la 82e minute à la place de Vinicius Junior. Thibaut Courtois était, quant à lui, bien titulaire entre les perches madrilènes.

Le Real Madrid joue mardi au PSG son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En Angleterre

Brighton, avec Leandro Trossard sur le banc, est venu s'imposer 0-2 sur le terrain de Watford en match de la 25e journée de Premier League. Christian Kabasele était également remplaçant dans les rangs de Watford. Après ce succès, Brighton compte 33 points et pointe à la 9e place du classement, alors que Watford occupe l'avant-dernière place avec 15 unités. Dans le même temps, Christian Benteke et son club de Crystal Palace ont partagé les points 0-0 à Brentford. A l'instar de Trossard et Kabasele, l'ancien du Standard est resté sur le banc toute la rencontre. Au classement, Crystal Palace pointe au 12e rang avec 26 points.

En Allemagne

Le VfL Wolfsburg a engrangé une deuxième victoire consécutive en championnat en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort samedi lors de la 22e journée de Bundesliga. Présent sur le banc au coup d'envoi, Dodi Lukebakio est entré à la 62e minute de jeu avant d'inscrire le deuxième but des siens dans les dernières minutes de la partie. Une victoire qui permet aux Loups de grimper à la 12e place du classement avec 27 points. Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx étaient titulaires au coup d'envoi, seul Dodi Lukebakio se trouvait sur le banc.

Les Loups vont trouver l'ouverture en première mi-temps grâce à Max Kruse sur penalty (28e, 0-1). Dodi Lukebakio faisait son apparition sur la pelouse à la 61e minute et s'illustrait 30 minutes plus tard en doublant la mise pour ses couleurs dans les toutes dernières secondes de la rencontre (90+3, 0-2). Les Loups enregistraient une deuxième victoire consécutive, ce qui n'était plus arrivé depuis le 6 novembre.

Dans le même temps, le Hertha Berlin, sans Dedrick Boyata blessé, s'est incliné 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge Greuther Furth. Le Hertha occupe la 14e place du classement et possède 23 unités.

En Italie

Arthur Theate et Bologne se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de la Lazio Rome samedi après-midi lors de la 25e journée de Serie A. Avec cette défaite, Bologne stagne au 13e rang du classement avec 28 unités. La Lazio, elle, occupe la 6e place avec 42 points. Tout commençait rapidement pour les Laziales qui bénéficiaient d'un penalty pour une faute d'Adama Soumaoro après 12 minutes de jeu. Meilleur buteur du championnat, Ciro Immobile ne se faisait pas prier et faisait trembler les filets pour la 19e fois de la saison (13e, 1-0). En seconde période, les Romains inscrivaient deux autres buts par l'entremise de Mattia Zaccagni (53e et 63e) pour conforter leur avance et s'assurer les trois points.

En Turquie

Basaksehir et Nacer Chadli, titulaire, se sont imposés 2-0 contre Gaziantep samedi après-midi dans le cadre de la 25e journée du championnat de Turquie. Un résultat qui permet au club du Diable Rouge de grimper à la quatrième place du classement avec 40 unités, à 17 longueurs du leader Trabzonspor. Présent au coup d'envoi pour la troisième fois d'affilée, Nacer Chadli a été remplacé à la 64e minute de jeu, alors que le score était de 1-0 en faveur des siens grâce à Pizzi (34e). Le club stambouliote a assuré sa victoire par l'entremise de Serdar Gurler, auteur du second but à trois minutes du terme (87e, 2-0).