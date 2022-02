Le Standard n'a pas le droit à l'erreur face à Genk (Direct à 13h30)

Le Standard va (un peu) mieux en ce début d'année... mais les résultats ne suivent pas encore pour les Rouches. Après le 1 sur 6 face à Malines et le Cercle, des concurrents directs en vue des playoffs 2, les Liégeois se rendent à Genk ce dimanche après-midi. Et pour encore pouvoir rêver d'une qualification pour les PO2, les Rouches n'ont plus trop le choix : ils doivent l'emporter face à des Limbourgeois inconstants.

Pour cette rencontre, Noë Dussenne devrait retrouver sa place dans l'axe de la défense aux côtés de Laifis. Sissako devrait retourner sur le banc alors que Dewaele est toujours blessé. Ngoy et Calut devraient être confirmer aux postes de latéraux, tandis que Cafaro, Donnum et Emond devraient occuper les postes offensifs.

Genk sera privé de son capitaine, Bryan Heynen, exclu face à OHL cette semaine.

Les compos probables :

Genk : Vandevoordt, Munoz, McKenzie, Cuesta, Arteaga, Hrosovsky, Thorstvedt, Ito, Trésor, Bongonda, Onuachu

Standard : Bodart, Ngoy, Dussenne, Laifis, Calut, Bokadi, Raskin, Amallah, Donnum, Cafaro, Emond