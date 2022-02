Manchester United s'est imposé 2-0 mardi soir contre Brighton et Leandro Trossard en match en retard de la 18e journée de Premier League. Muet depuis six rencontres, Ronaldo a retrouvé le chemin des filets pour inscrire le premier but des siens.

Cristiano Ronaldo retrouve le chemin des filets et Man U renoue avec la victoire

Sur le banc lors de la victoire des siens à Watford le week-end dernier, Leandro Trossard retrouvait le onze de base. L'attaquant belge est resté sur la pelouse jusqu'à l'heure de jeu, alors que son équipe évoluait à dix et que le score était de 1-0 en faveur des 'Red Devils'.

Des Mancuniens qui ont ouvert la marque grâce à Cristiano Ronaldo qui a mis fin à la 51e minute à six rencontres et demie sans faire trembler les filets. Grâce à son premier but en 2022, le Portugais donnait l'avance aux siens. Une avance confirmée dans les arrêts de jeu par son compatriote Bruno Fernandes (90e+7).

Grâce à ce résultat, Manchester United s'empare de la quatrième place avec 43 unités, à quatre longueurs du troisième rang occupé par Romelu Lukaku et Chelsea, et à vingt de la première place de Kevin De Bruyne et du voisin de City.