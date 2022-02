C1: l'Inter et Salzbourg pourront-ils résister aux ogres de Liverpool et du Bayern Munich? (Direct commenté à 21h)

Après le choc entre le PSG et le Real Madrid mardi, une des plus belles affiches de ces 16es de finale est le duel opposant l'Inter Milan à Liverpool. Avec un 18/18 lors de la phase de groupe, les Reds sont grandissimes favoris de cette rencontre. D'autant plus lorsque l'on sait que Jürgen Klopp pourra compter sur Mo Salah et Sadio Mané. Les deux cadres se sont affrontés en finale de la CAN pour une victoire du second. Mais les Nerazzurri n'ont pas dit leur dernier mot. Inzaghi et Edin Dzeko ont parfaitement su reprendre le flambeau laissé par Conte et Lukaku.

Dans l'autre rencontre, le Bayern se déplace à Salzbourg. Ce qui s'apparente à une rencontre style David contre Goliath. Mais les Autrichiens, avec Ignace Van Den Brempt, sont parvenus à sortir le FC Séville en poule et seront donc un adversaire redoutable. L'an dernier, le club RedBull avait déjà affronté l'ogre munichois pour deux défaites dans le groupe A (2-6, 3-1).