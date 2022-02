"C'est son frère qui a signé au PSG?": Rothen et Riolo taclent Messi après sa prestation face au Real Madrid

Le PSG a peut-être écrasé le Real Madrid en Ligue des Champions, dans le jeu du moins, avec à la clé une victoire par le plus petit écart grâce à un exploit de Kylian Mbappé, tout n'était pas parfait non plus du côté parisien. Bon nombre d'observateurs s'accordent pour dire que Lionel Messi n'a pas été au niveau de ses équipiers mardi soir. Sa prestation face au Real Madrid et plus globalement son niveau depuis son arrivée au PSG font jaser en France. D'autant plus pour un joueur qui gagne 30 millions d'euros nets par an dans la capitale parisienne.

Sur le plateau de RMC Sport, les consultants Jérôme Rothen et Daniel Riolo sont revenus le match de la star argentine : "Je suis d'accord que le PSG a confisqué le ballon au Real Madrid, faisant couler le milieu de terrain madrilène", a commencé Rothen, "mais Messi a joué très bas, comme milieu voire comme milieu récupérateur. En possession de balle, il jouait dans le rond central donc Mbappé était esseulé en attaque."

Pour l'ancien joueur du PSG, Messi n'a pas apporté de poids offensivement, n'alimentant pas assez Mbappé en ballons exploitables : "Il y a eu son ouverture magnifique vers Mbappé en première mi-temps mais c'était la seule. Hormis cela, il y a eu beaucoup de déchets dans son jeu et il a joué à deux à l'heure", a expliqué Rothen, qui estime que l'Argentin est sur le déclin : "Tous les joueurs sont passés par là, peu importe le niveau ou la division. Quand tu commences à reculer sur le terrain pour toucher le ballon, cela veut dire que tu ne te sens plus au niveau pour aller plus haut, quand il faut protéger le ballon et faire la différence."

Rien à voir donc avec le joueur qui a enchanté la planète foot durant des années au FC Barcelone : "C'est terrible de dire cela, mais, selon moi, on peut se demander si ce n'est pas le frère de Léo Messi qui a signé au PSG", s'est interrogé Rothen.

Autre consultant de l'émission "After Foot", Daniel Riolo abondait dans le même sens : "Je pense qu'au fond de lui, il a compris. Il sait qu'il n'est plus capable de faire la différence", a-t-il estimé, avant d'énoncer des faits:"Il n'y a pas de doutes, Messi est dans la plus mauvaise saison de sa carrière, que ce soit en nombre de buts ou de passes décisives." Depuis son arrivée dans la capitale française, l'Argentin a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives en 21 rencontres. Très bon pour n'importe quel joueur mais bien loin de ses standards avec le FC Barcelone.

"Sur le match de ce soir, si c'est un autre joueur, on dirait qu'il a fait un match correct. Il prend les ballons, avance, fait des passes", a expliqué Riolo, qui en demande plus de la part de la star argentine:"Le problème c'est que quand tu ouvres les yeux, tu vois qu'il s'agit de Messi et tu te demandes sérieusement ce qu'il est venu apporter au PSG. Car, ok il touche beaucoup de ballons mais il les bonifie très peu."

Le consultant de RMC Sport estime que le penalty raté par Messi est tout un symbole du passage de témoin qui est en train de se produire entre Messi et Mbappé : "La star du PSG (NdlR: Mbappé) lui laisse tirer le penalty parce qu'il a un passé glorieux. C'était le moment de briller pour Messi mais il l'a raté ! Le message envoyé à ses équipiers est clair : 'Désolé les gars mais je suis vraiment cramé.'"

Pour clore le débat, il a été demandé aux deux consultants si Messi devait sortir de l'équipe. Leur réponse a fusé : "Quelle perte ce serait ?", a interrogé Riolo qui préférerait voir un Di Maria ou un Wijnaldum à la place de l'Argentin. "Quand tu vois Messi prester comme cela, tu as compris que ce n'est plus le Messi d'avant", a de son côté complété Rothen.