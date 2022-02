Jamie Carragher dézingue Manchester United et Ronaldo: "Aucun joueur ne peut être plus grand que le club"

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United n'a pas été aussi flamboyant que ce que les supporters attendaient. Pour la première fois depuis 10 ans, le Portugais a enchaîné 5 rencontres sans inscrire le moindre but, ce qui en dit long sur son efficacité tout au long de sa carrière.

Depuis quelques jours,les tensions qui existent dans le vestiaire semblent être un nouveau point de crise pour les Mancuniens. Cristiano Ronaldo souhaiterait porter le brassard de capitaine afin d'avoir plus de responsabilités dans l'effectif des Red Devils. Un avis partagé par Ralph Rangnick, mais qui déplait à l'actuel capitaine, Harry Maguire.

Mais selon Jamie Carragher, dorénavant chroniqueur pour le Telegraph, c'est Cristiano Ronaldo qui est la cause des problèmes de Manchester United. "Man U a fait une erreur en signant à nouveau Cristiano Ronaldo l'été dernier. Le laisser partir à la fin de la saison résoudra plus de problèmes que ça n'en créera", a démarré l'ancien défenseur.

Même s'il admet que Cristiano Ronaldo reste encore l'un des meilleurs buteurs au monde, son adhésion à l'effectif n'est pas optimale. "United a marqué 121 buts dans toutes les compétitions en 2020-21, son plus haut total depuis 14 ans, c'est parce qu'il s'agissait d'une équipe plus équilibrée et unifiée qu'aujourd'hui", dit-il en visant CR7.

Pour lui, cela se voit aussi dans l'attitude personnelle du Portugais. "Quand United marque mais que ce n'est pas Ronaldo, il y a quelque chose qui ne va pas aux yeux de CR7, cela fut le cas lorsque Marcus Rashford a inscrit le but victorieux de dernière minute contre West Ham en janvier."

L'ancien défenseur de Liverpool a alors pris l'exemple de l'ancien entraîneur au statut de légende, Sir Alex Ferguson. A cette époque, on ne laissait pas les joueurs prendre le dessus sur leur club. "Quand un manager laisse de côté un homme de 37 ans, il ne devrait pas y avoir de souci.Aucun joueur ne peut jamais être plus grand que le club. Et personne ne le savait mieux que Sir Alex Ferguson qui, en 2006, a vendu l'un des buteurs les plus prolifiques de la Premier League, Ruud Van Nistelrooy, car il estimait que la soif personnelle de buts de l'attaquant entravait la progression des jeunes coéquipiers émergents."