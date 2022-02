Roberto Martinez évoque le Qatar: "Ce pourrait être le meilleur Mondial de tous les temps"

"Il y a toujours des plaintes parce que les joueurs doivent répondre à des convocations en équipe nationale alors qu'ils sont fatigués", a déclaré le sélectionneur national dans une interview accordée à la chaîne britannique BBC plus tôt cette semaine. "Je pense qu'au Qatar, nous verrons la meilleure Coupe du monde ou le meilleur tournoi international jamais organisé. Sur le plan physique, les joueurs seront alors à leur meilleur niveau."

La Coupe du monde a été déplacée parce qu'il fait trop chaud dans l'état du Golfe pendant les mois d'été. Pour qu'il ait lieu en novembre et décembre, il faudra toutefois interrompre toutes les compétitions nationales et continentales pendant des semaines. "À ce moment-là, nous sommes à quelques semaines du début de la saison et les joueurs n'auront pas plus de mille minutes au compteur. C'est le moment idéal pour les laisser évoluer en équipe nationale."

Martinez participera à sa deuxième Coupe du monde à la tête des Diables rouges, après celle en en Russie il y a quatre ans. Le tirage au sort de la phase finale aura lieu à Doha le 1er avril. Pour la génération dorée, troisième en 2018, ce sera probablement la dernière chance de remporter un trophée.