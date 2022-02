Amadou Onana se confie avant le déplacement à Chelsea : “Le plan commence vraiment à se mettre en route”

Cristiano Ronaldo retrouve le chemin des filets et Man U renoue avec la victoire

Manchester United s'est imposé 2-0 mardi soir contre Brighton et Leandro Trossard en match en retard de la 18e journée de Premier League. Muet depuis six rencontres, Ronaldo a retrouvé le chemin des filets pour inscrire le premier but des siens.