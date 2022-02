Zinchenko, joueur ukrainien de Manchester City, s'en prend virulemment à Vladimir Poutine

Ce jeudi matin, dès l'aube, Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes de lancer une opération militaire en Ukraine afin de défendre les séparatistes prorusses de l'est du pays. Des explosions ont eu lieu dans plusieurs villes ukrainiennes dont Kiev, la capitale du pays. L'Ukraine a donc confirmé ce jeudi matin qu'une invasion de grande ampleur était en cours.

Ce conflit a fortement touché le footballeur ukrainien de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, capitaine de la sélection ukrainienne dont il a porté la vareuse à 48 reprises.

Le coéquipier de Kevin De Bruyne a d'ailleurs adressé un message sur son compte Instagram ce mercredi. "Le monde civilisé tout entier s'inquiète de la situation dans mon pays. Je ne peux pas rester à l'écart et ne pas donner mon opinion. Sur la photo, mon pays. Le pays où je suis né et où j'ai grandi. Un pays dont je défends les couleurs sur la scène sportive internationale. Un pays que nous essayons de glorifier et de développer. Un pays dont les frontières doivent rester inviolables. Mon pays appartient aux Ukrainiens et personne ne pourra jamais se l'approprier. Nous n'abandonnerons pas! Gloire à l'Ukraine", a-t-il écrit.

Avant d'être beaucoup plus cash dans une story Instagram, depuis lors supprimée. Dans celle-ci, il avait publié une photo du président russe Vladimir Poutine, dont il souhaite la mort. "J’espère que tu va mourir de la plus douloureuse mort qui soit, monstre", écrit-il en légende.