Elsner réagit au départ d'Alexandre Grosjean: "Cela me touche et résulte de la situation dans laquelle nous sommes"

La soupe à la grimace se poursuit en bords de Meuse. Ce vendredi, Luka Elsner s'est présenté à la presse avec des nouvelles peu réjouissantes. "On est dans une situation où tout est contre nous. Laifis est out et le sera encore quelques semaines. Amallah ne jouera pas non plus. Tapsoba est très fatigué suite à la CAN. Enfin, Renaud Emond souffre d'une micro-lésion musculaire et sera absent dimanche. Cela ne devrait pas durer mais il ne pourra pas affronter Gand."

De retour à l'entraînement en milieu de semaine, Gilles Dewaele est également incertain. "Il a ressenti une gêne lors d'une glissade sur un terrain compliqué. On prendra une décision ce samedi mais nous n'avons aucune garantie qu'il pourra tenir sa place."

La journée de ce vendredi a évidemment été marquée par le départ du CEO, Alexandre Grosjean. Une séparation commentée par Luka Elsner. "Son départ me touche car nos relations étaient excellentes", lance-t-il. "Cette décision résulte de la situation dans laquelle nous sommes."

Après avoir affiché un visage dépité à Ostende, Luka Elsner est revenu sur les changements apportés durant la semaine. "On a instauré des mesures dans le but de reconnecter les joueurs à la réalité. Pour ma part, j'ai essayé de tenir un autre discours, d'apporter du renouveau aux séances. C'était un peu comme changer de coach sans le faire réellement."

Ce travail portera-t-il ses fruits ? Réponse dimanche.