La fédération russe pas d'accord au sujet de la finale de la Ligue des Champions

"Nous pensons que la décision a été motivée par des aspects politiques. La RFU a pourtant toujours adhéré au principe du 'sport indépendant de la politique' et ne peut donc pas soutenir cette décision", a déclaré le président Aleksandr Dyukov sur le site de la fédération.

La finale aurait dû se tenir le 28 mai à Saint-Pétersbourg, mais en raison de l'invasion russe en Ukraine, la fédération européenne de football (UEFA) a décidé de ne pas l'organiser en Russie.

La RFU a également déclaré qu'elle n'approuvait pas le fait que les équipes sportives russes doivent effectuer des rencontres sur un terrain neutre au lieu de pouvoir les disputer dans leur propre pays. "Cela va à l'encontre des principes du sport et porte atteinte aux intérêts des joueuses et joueurs, des entraîneurs et des supporters."

Plusieurs grands sports ont déjà annulé les matches prévus en Russie ou contre une équipe russe à cause des attaques russes en Ukraine.