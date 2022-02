Eupen tient l'Union en échec (0-0)

Sans Deniz Undav et Dante Vanzeir, l'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à trouver l'ouverture contre Eupen lors de leur duel de la 29e journée de championnat. Moins inspirés qu'à l'accoutumée, les Bruxellois perdent deux points et comptabilisent 64 unités en tête du classement. Ils laissent l'occasion au Club de Bruges de revenir à sept longueurs en cas de victoire contre l'Antwerp dimanche après-midi. De son côté, Eupen met fin à trois défaites consécutives et pointe au 15e rang avec 28 points, à cinq longueurs de Seraing, avant-dernier et barragiste pour la relégation. L'Union mettait le pied sur le ballon dès le coup d'envoi et après seulement deux minutes, les Unionistes passaient près de l'ouverture du score. À la suite d'un corner, le ballon atterrissait dans le petit rectangle d'Abdul Nurudeen mais le cafouillage ne donnait rien pour les locaux.

Après un bon début de match unioniste, le rythme de la rencontre baissait et les possibilités étaient peu nombreuses, en dehors d'une frappe d'Amani Lazare (28e) pour les hommes de Felice Mazzu.

La plus grosse occasion du premier acte était encore à mettre à l'actif de Lazare, bien servi dans le rectangle par une talonnade de Teddy Teuma. L'Ivoirien décochait une frappe bien repoussée par le dernier rempart des Pandas (42e).

L'entame de la seconde période était dans la continuité du premier acte et proposait peu de spectacle entre des Bruxellois trop brouillons et sans idées et des Eupenois venus pour défendre.

Pour cette rencontre, l'Union devait se passer pour la première fois de la saison de son duo Deniz Undav (20 buts) et Dante Vanzeir (13 buts). L'Allemand était suspendu pour avoir écopé d'un 5e carton jaune contre Charleroi, alors que le Belge purgeait le premier de ses cinq matches de suspension après son coup direct asséné au Carolo Valentine Ozornwafor.