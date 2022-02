La Fédération française de football penche pour une exclusion de la Russie du Mondial 2022

Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, se dit prêt à exclure la Russie de la prochaine Coupe du monde au Qatar. "Je penche pour une exclusion de la Russie du prochain Mondial. C'est mon premier élan. Habituellement, j'estime que le sport est là pour réconcilier les peuples et apaiser les tensions. Mais là, cela va beaucoup trop loin. Et le monde du sport, et en particulier du football, ne peut pas rester neutre. Je ne m'opposerai certainement pas à une exclusion de la Russie".

Avant de poursuivre. "Ce n'est pas juste un type qui décide tout seul. Derrière, il y a tout un pays. Bien sûr, ce n'est pas la faute de tous les Russes, mais on ne peut pas rester neutre devant tout cela. Je pense qu'on va plutôt assister à une réaction solidaire et symbolique du monde du football. Et, pour en rester au sport, il ne faut surtout pas oublier les Ukrainiens".