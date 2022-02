Accueil Sports Football Sacha Iakovenko, ex-attaquant ukrainien d'Anderlecht : "N’envoyez pas votre mari, fils ou papa en Ukraine, il ne rentrera pas vivant !" L’ex-attaquant ukrainien d’Anderlecht déconseille aux Russes de venir en Ukraine. "Aux mamans et enfants russes : n’envoyez pas vos maris et papas en Ukraine. Ils ne rentreront pas vivants !" ©BELGA Schmidt Vincent



Sacha Iakovenko, l'ex-footballeur ukrainien d'Anderlecht et du Dinamo Kiev et ancien international ukrainien, vit des moments terrifiants à Kiev, la ville où il vit et où il a grandi. "De temps en temps, il y a des combats dans mon quartier", dit l'actuel agent de joueurs, qui a été attaquant du Sporting entre 2008 et 2013. "Parfois,...