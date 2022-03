Les Rouches avec Henkinet, Amallah et Nkounkou: suivez Standard-Beerschot en direct commenté dès 18h45

Si le Beerschot, qui compte 13 points de retard sur les Rouches, ne semble plus être un concurrent direct du Standard, les Liégeois seraient tout de même bien inspirés de s'imposer ce mercredi. D'abord pour mettre fin à leur série de cinq matches sans succès mais aussi et surtout pour éviter de s'enfoncer un peu plus dans une crise qui les rapproche de la place de barragiste.



Pour ce match, Elsner peut compter sur le retour de blessure d'Amallah: son genou ne le gêne plus. Le Marocain prend la place de Cafaro dans le onze puisque le transfuge rouche n'est pas qualifié pour ce match, dont la date initiale était antérieure au mercato. Comme annoncé ce mardi, Laurent Henkinet remplace pour sa part Arnaud Bodart dans les buts. Dernier changement par rapport au match contre Gand: Nkounkou relègue Calut sur le banc.

Côté anversois, Avenatti ne peut pas jouer car il n'était pas encore au Beerschot lors de la date initiale de la rencontre, le 15 décembre. Dante Rigo, arrivé du PSV cet hiver, n'est pas qualifié non plus.



Le onze du Standard: Henkinet, Sissako, Bokadi, Dussenne, Pavlovic, Raskin, Cimirot, Nkounkou, Amallah, Tapsoba, Dragus