La Fédération russe de football en appel de sa suspension par la FIFA et l'UEFA

La Fédération russe de football (RFU) a annoncé jeudi son intention d'aller en appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne contre la décision, prise lundi, des instances mondiale et européenne du football, la FIFA et l'UEFA, de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" les équipes nationales et les clubs russes de leurs compétitions, en réaction à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.