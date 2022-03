Vincent Kompany ravi de la qualification pour la finale: "L’ambiance des grandes soirées anderlechtoises"

Vincent Kompany a pris le temps de profiter. Après le match, il a levé la tête et contemplé le stade qui s’est tant levé pour l’applaudir quand il portait le numéro 27 et sortait à peine de l’adolescence.

Kompany vient de réussir son premier gros coup en tant que coach : qualifier son équipe pour la finale de Coupe. "Mais ne parlons pas encore de cap pour notre équipe. Ce serait un raccourci."

Anderlecht s'est qualifié après une victoire convaincante et devant un public acquis à sa cause. "Plus qu'une ambiance de Coupe, c'était une ambiance des grandes soirées anderlechtoises. Les habitués d'Anderlecht y verront même des allures de match européen. On n'en est pas là mais cela y ressemblait."

Et Anderlecht a joué à la manière de ses illustres prédécesseurs : sans jamais perdre le fil. "Eupen a rapidement égalisé mais je n'ai jamais ressenti de panique chez mes joueurs. La preuve, c'était peut-être le seul tir eupenois. Nous avons eu le contrôle tout au long du match. Nous sommes restés dans le rythme et avons su jouer entre les lignes quand il le fallait et dans l'espace laissé dans le dos de la défense quand nous étions sous pression. Nous n'avons pas toujours réussi ce genre d'adaptations cette saison."

Anderlecht a marqué deux fois sur corner, une nouveauté. "C'est une question d'automatismes. Nous n'avons pas les plus grands joueurs mais on a d'autres qualités. Mettre le ballon dans le tas ne suffit pas pour nous. Par contre, on peut les travailler et posséder une arme supplémentaire."

Le prochain rendez-vous est fixé ce dimanche face à Ostende dans une course aux playoffs 1 que Kompany voit encore comme serrée. Il a juré se concentrer uniquement sur le match du week-end.

Pour la finale face à La Gantoise, il verra en temps voulu. "Peu importe l'adversaire. Que ce soit Gand, Charleroi ou Londerzeel ne change rien pour moi. Je vais partager mon expérience. J'espère pouvoir leur transmettre un maximum de choses. Il nous faudra rester calme et laisser les supporters se charger de la part émotive de la rencontre. À City, j'ai connu la première finale après presque 40 ans de disette. Dans ce genre de match, si tu te mets trop de pression, tu peux rater ton match."