Charleroi-Standard: les Zèbres poussent et se créent plusieurs occasions (DIRECT, 0-0)

Le Standard s'est rassuré en battant le Beerschot, lanterne rouge, cette semaine. Avec ce succès, les Rouches sont pratiquement assurés du maintien et ont fait le plein de confiance avant d'affronter Charleroi. Ce choc wallon, s'il revêt une importance sportive moindre au vu du classement des deux équipes, est l'occasion pour les Liégeois de prendre une revanche après la claque prise à Sclessin.

Dès la première minute, Tapsoba est tout près d'ouvrir la marque mais manque sa reprise. Mais ce n'était qu'un feu de paille puisque l'ensemble de la première période a été très terne. Les Rouches ont dominé légèrement les débats mais c'est surtout la défense liégeoise qui s'est mise en lumière, ne laissant aucun espace aux attaquants carolos.

La deuxième mi-temps a commencé sur le même rythme. Si ce n'est que ce sont les Carolos qui ont monopolisé le ballon dans ce début de second acte. Mais toujours sans parvenir à se montrer dangereux devant le but d'Henkinet. Jusqu'au moment où Edward Still a décidé de faire monter Bayo à la place de Badji. Directement, Bayo s'est créé la plus grosse occasion de la seconde période mais son envoi a été bien arrêté du pied par Henkinet. Dans la foulée, les Carolos se sont une nouvelle fois montrés dangereux sur une incursion de Ilaimaharitra qui a transmis à Gholizadeh mais ce dernier a raté son centre.