La très belle histoire derrière l'échange de maillot entre Sacha Kljestan et un jeune joueur de Charlotte

À Anderlecht, la plupart des supporters se souviennent de Sacha Kljestan. Le milieu de terrain américain a disputé 180 rencontres avec les Mauves entre 2010 et 2015 avant de rentrer chez lui aux États-Unis, où il évolue toujours, au Los Angeles Galaxy, à 36 ans. Et Kljestan a été au centre d'une très belle histoire ce week-end après la rencontre entre son club et Charlotte FC en MLS. Au terme du match, il a échangé son maillot avec un joueur adverse, un certain Chris Hegardt, 20 ans et qui dispute sa première saison au sein de l'élite américaine. Jusque là rien d'étonnant à voir deux joueurs échanger leurs maillots après une rencontre.

Sauf que ce n'est pas la première fois que Kljestan et Hegardt se croisent. En 2010, alors que Klejstan allait quitter Chivas pour signer Anderlecht, il a rendu visite, à l'hôpital pour enfants de Los Angeles, au jeune Chris Hegardt qui n'avait que 8 ans et souffrait d'un cancer. Kljestan avait offert un maillot au jeune enfant malade. Entièrement rétabli quelques mois plus tard, Hegardt a commencé à jouer au foot. En ce début d'année, il a donc atteint la MLS, le championnat de division 1 américaine.

Avant la rencontre, Kljestan avait publié un message sur ses réseaux sociaux : "En 2010, ma femme et moi avions rendu visite à ce jeune homme à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Aujourd'hui, j'ai croisé ses parents dans le lobby de notre hôtel à Charlotte. Son nom est Chris Hegardt et il vient de débuter au milieu de terrain pour Charlotte. Je lui avais donné mon maillot lors de notre première rencontre, j'espère qu'il me donnera le sien demain après le match !" Son vœu a été exaucé et la boucle est bouclée !