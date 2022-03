Accord en vue pour le rachat du Standard par JKC Capital ?

Ces dernières heures, le dossier du rachat du Standard semble avoir pris une autre tournure, quasi définitive. Le 23 janvier dernier, nous vous révélions la présence, à Sclessin, d’investisseurs venus d’outre-Atlantique. Plus tard, nous apprenions qu’il s’agissait de Jared Porter (l’ancien directeur général des New York Mets, franchise de baseball de la MLB) Et John Chayka, ancien directeur général de l’équipe de hockey des Coyotes de l’Arizona, présent pour le compte de sa société JKC Capital. Les deux hommes sont également accompagnés par Garry Drummond (ex-président des Coyotes d’Arizona).

Cette piste menant à ces investisseurs américains et canadiens semblaient tenir la corde. Le 11 février dernier, nous précisions également que le Fonds d’investissement américain 777, qui a récemment racheté la Genoa et qui a des parts minoritaires à Séville, faisait également partie de la short list au même titre que le milliardaire russe Sergey Lomakin. Suite au conflit qui a éclaté en Ukraine, la piste russe est logiquement tombée à l’eau.

Restaient donc JKC Capital et 777 Partners. Les deux candidats luttaient à distance et c’était à celui qui ferait la meilleure offre possible. Selon nos informations, la proposition faite par 777 Partners aurait été jugée insuffisante mais elle aurait eu pour impact d’augmenter celle de JKC Capital qui, à l’heure actuelle, tiendrait la corde. Un accord de principe est même évoqué entre Bruno Venanzi et JKC Capital par nos confrères du Tijd (évoquant la somme de 50M€). Du côté du Standard, on se refuse à tout commentaire préférant avertir le personnel du club au moment adéquat.

Le 26 février dernier, un jour après le départ (au timing qui pose question) du CEO, Alexandre Grosjean, nous écrivions que JKC Capital pourrait devenir actionnaire majoritaire autour des 75 % ce qui laisserait à Bruno Venanzi 25 % des parts. Le poste de CEO pourrait alors revenir à John Chayka. Enfin, comme Bruno Venanzi nous le confiait en novembre dernier, tous les investisseurs étaient également prêts à investir dans l’Immobilière Standard de Liège. C’est évidemment le cas de JKC Capital et, selon nos informations, une réunion a d’ailleurs eu lieu en ce sens ce lundi avec les principaux intéressés. JKC Capital semble donc tout proche du rachat du club et est surtout prêt à investir rapidement pour préparer au mieux la saison 2022-2023 qui doit voir le Standard revenir à des objectifs qui collent davantage à son histoire.