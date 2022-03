Dries Mertens va devoir accepter de réduire son salaire s'il veut rester à Naples

On le sait, Dries Mertens est tombé amoureux de Naples et souhaite y rester le plus longtemps possible. Problème pour le Diable: son contrat arrive à expiration le 30 juin et son président Aurelio De Laurentiis affirme vouloir réduire la masse salariale de 30% la saison prochaine.



Pour ce faire, le producteur de cinéma devra immanquablement activer certains leviers, à commencer par les (re)négociations de contrat avec ses joueurs. Et selon nos confrères du Nieuwsblad, Dries Mertens est en tête de la liste des économies que son président veut faire. S'il veut rester au club, le Diable devra donc accepter de réduire son salaire.



Ghoulam et Malcuit, eux aussi en fin de contrat, devraient d'ailleurs quitter le club en fin de saison. Ospina et Mertens semblent avoir un peu plus de chances de prolonger mais tout dépendra des négociations avec leur président.



Reste à savoir si le Louvaniste sera prêt à envisager un départ et un déménagement, lui qui sera bientôt papa et qui, à 35 ans, risque d'avoir du mal de retrouver un challenge aussi excitant qu'une nouvelle saison avec Naples qui est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions.