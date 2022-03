Les sanctions à l'encontre d'Abramovitch vont-elles mener à la faillite de Chelsea ?

Roman Abramovitch l'avait compris depuis plusieurs jours: la guerre en Ukraine sonnait la fin de son aventure à la tête de Chelsea. L'oligarque avait alors tenté de sauver ce qui pouvait l'être en cédant la gestion du club aux six administrateurs de sa fondation caritative, annonçant également vouloir vendre Chelsea en reversant le "produit net" de cette vente à une fondation au profit des victimes de la guerre.



Mais voilà que le gouvernement britannique a pris des mesures drastiques destinées à pénaliser l'économie russe: les avoirs de sept oligarques, dont Abramovitch, ont été gelés. La ministre des Affaires étrangères Liz Truss n'a d'ailleurs pas hésité à qualifier ces oligarques de "kleptocrates qui n'ont pas leur place dans notre économie ou notre société. Leurs liens étroits avec Poutine les rendent complices de son agression."



Une interdiction de transactions avec des particuliers et des entreprises, ainsi qu'une interdiction de voyager, ont également été décrétées. En d'autres termes, la vente du club est suspendue et aucun transfert ou contrat ne peut être négocié (les défenseurs Azpilicueta, Rüdiger et Christensen sont notamment en fin de contrat). Les ventes de billets sont également à l'arrêt et seuls les abonnés du club pourront assister aux derniers matches de la saison.



Selon nos confrères de L'Equipe, les joueurs et le staff du club ont appris ces nouvelles dans le bus qui les conduisait à Norwich, pour leur match de ce jeudi soir. Tout ce petit monde, pris au dépourvu, a alors sollicité par téléphone le siège du club où l'étonnement régnait également. C'est donc dans le flou le plus total que les Blues sont allés s'imposer ce jeudi soir (1-3). De quoi consolider leur podium en championnat alors que le sportif est passé au second plan ces dernières heures bien que Tuchel affirme "Ne pas être sûr d'être inquiet".





Vers une faillite avant la fin de saison ?



Le club doit aussi plafonner ses frais de déplacement à 20.000 livres (24.000 euros). Le trajet en car vers Norwich n'était sans doute pas le dernier de la saison pour les joueurs.



"Three UK", le sponsor maillot des Londoniens, a également choisi la journée de jeudi pour annoncer son retrait. Un partenariat à 47 millions d'euros par saison qui tombe à l'eau. Et il se murmure déjà que les autres sponsors (Nike, Hyundai, Zapp...) vont suivre.



Un tableau très noir qui pousse plusieurs tabloïds britanniques à évoquer une faillite inéluctable. Le Sun donne même un délai maximal de 81 jours pour que la vente du club soit actée, sans quoi il sera trop tard. Et la pression financière ne fait que s'ajouter à la pression morale puisque la cote du club est mise à mal outre-Manche. Le Telegraph a ainsi publié un éditorial appelant à la relégation du club en Championship.



Si Chelsea a réagi aux mesures prises à son encontre en disant vouloir négocier avec le gouvernement, cela devrait surtout concerner la vente du club qui pourrait être autorisée à condition qu'aucun bénéfice n'en soit tiré, selon la déclaration d'un porte-parole du gouvernement. De toute manière, seule cette vente semble pouvoir débloquer les autres sanctions.



Abramovitch va devoir faire vite pour trouver un accord avec le gouvernement, puis un candidat acquéreur qui sera forcément en position de force dans les négociations. Car chaque journée passée sans revenus est une journée qui rapproche son club d'un dépôt de bilan.