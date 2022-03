OHL-Union: les Unionistes gèrent leur avance (DIRECT, 1-4)

En match avancé de la 31e journée de la phase classique, l'Union saint-gilloise se rend à OHL. Si les Louvanistes rêvent encore des PO2, ils pointent à huit points du huitième, le Racing Genk. D'autant que les hommes de Marc Brys restent sur trois rencontres sans victoire. Pour les Unionistes en revanche, la motivation est double. Tout d'abord, mettre la pression sur ses adversaires directs en plaçant provisoirement le Club Bruges à 10 points et l'Antwerp à 14 points. Mais les Saint-Gillois veulent également prendre leur revanche sur l'OHL qui les avait battus chez eux 1-3, après un très mauvais match des locaux.

Dès les premières minutes, les deux équipes se portaient vers l'avant. Après une minute, Teuma inquiétait déjà le gardien louvaniste d'une belle frappe. Dans la foulée, Moris sortait dans les pieds de Tamari. Mais ce sont les Louvanistes qui sont le mieux rentrés dans la rencontre. Sur une faute de Lazare, Mercier obtenait un coup franc. Mal repoussé par la défense, le ballon est arrivé à Tamari, esseulé sur le côté droit. Le Louvaniste centrait au petit rectangle et le ballon est repoussé de la main par Kandouss. L'arbitre n'avait d'autre choix que de siffler penalty. Un penalty arrêté dans un premier temps pas Moris devant Schrijvers. Mais le portier unioniste avait le pied légèrement devant sa ligne de but et M. Lardot accordait une seconde chance à Schrijvers qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir la marque à la 11e minute de jeu.

Après ce but d'ouverture, les Bruxellois se sont remobilisés. Quelques minutes après l'ouverture, Lapoussin tentait une percée dans la surface mais son centre était bloqué du bras par Keita sans que l'arbitre ne bronche... Les Unionistes égalisaient finalement sur une magnifique reprise de Undav à l'entrée de la surface suite à un centre millimétré de Lazare.

Dans la fin de la première période, les deux équipe se créaient des opportunités. En contre-attaque, Mercier décochait une lourde frappe qui a fini sa course sur la barre transversale de Moris. Sur le second ballon, Kaba se trouait et mettait sa tête à côté. Dans les ultimes secondes du première acte, Teuma était tout prêt de donner l'avantage aux Unionistes mais sa frappe déviée passait juste à côté de la cage de Runarsson.

Ce n'était que partie remise car dès le retour des vestiaires, l'Union s'est montré dangereuse, se heurtant tout d'abord à Runarsson. Avant que l'inévitable Undav ne trompe la vigilance de Dewaest pour dévier le ballon dans le but louvaniste après un centre de Teuma à la 48e. Le rythme baissait alors. Les Unionistes se contentaient des contre-attaques. C'est justement sur une reconversion rapide que Teuma inscrivait le troisième but. Parti de son camp, le capitaine réalisait un solo avant de mystifier Runarssson. Quelques minutes plus tard, Kozlowski héritait d'un penalty, converti dans la foulée par Undav, auteur de son troisième but de la soirée.