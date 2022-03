Christian Eriksen est bel et bien de retour: découvrez son superbe assist face à Burnley (VIDEO)

Christian Eriksen s'est montré décisif dans un match de football pour la première fois depuis son impressionnant arrêt cardiaque lors de Danemark-Finlande au cours du dernier Euro.



Pour son troisième match sous la vareuse de Brentford, le médian de 30 ans a délivré un sublime centre du pied gauche pour l'ouverture du score de Toney, à la 85e minute. Un but qui a permis à Brentford de s'imposer face à Burnley (score final: 2-0) et qui permet surtout à la bande d'Eriksen d'enchainer un six sur six pour la première fois de la saison. Ce six sur six correspond aux deux matches pour lesquels le Danois était titulaire. Coïncidence ? Surement pas.