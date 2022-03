Zirkzee ouvre le score: Anderlecht-Antwerp 1-0 (DIRECT)

Bruxellois et Anversois s'affrontent dans le choc de cette 31e journée qui rapprochera l'éventuel vainqueur de ce match d'une qualification en Playoffs 1.

Si le début de match n'accouchait d'aucune occasion, une première bousculade entre Refaelov et Verstraete intervenait dès la septième minute, semant pas mal de tension sur la pelouse.



A la 18e minute, Benson alertait Van Crombrugge avec une lourde frappe à distance. Zirkzee y répondait de la plus belle des manières en remportant son duel avec Butez à la 23e minute, après une belle passe d'Ashimeru: 1-0.



A la demi-heure, Verschaeren reprenait de volée un ballon qui trainait dans le rectangle et Butez devait s'employer pour détourner en corner.



Le onze d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Kana, Magallan, Gomez, Cullen, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouame.

Le onze de l'Antwerp: Butez, Buta, Dessoleil, Seck, Vines, Verstraete, Nainggolan, Yusuf, Balikwisha, Benson, Frey.