La Gantoise quitte l'Europe sur une défaite face au PAOK (1-2)

Après une défaite 1-0 au match aller, les Gantois, derniers représentants de la Belgique sur la scène européenne, quittent donc la Conference League. La Gantoise a pris l'initiative en début de rencontre et la première occasion est venue des pieds de Tissoudali, de retour dans le onze de base après des ennuis au genou. Le Marocain a trop ouvert son pied droit après avoir éliminé son adversaire direct (6e) puis manqué sa reprise de volée sur le centre de Samoise (8e), quelques minutes plus tard. C'est pourtant le PAOK qui a refroidi La Gantoise, via un but de son défenseur Crespo (0-1, 20e). Après un corner très mal négocié par Roef et sa défense, le ballon a atterri dans les six mètres d'où Crespo a envoyé une frappe dans le plafond.

Menés de deux buts sur l'ensemble des deux matchs, les Gantois ont néanmoins poursuivi l'effort et Tissoudali a bénéficié d'une nouvelle occasion. Bien trouvé par Odjidja derrière les Grecs, son envoi a néanmoins fini au large du cadre (36e). L'effort a été récompensé quelques instants plus tard, lorsque Samoise a déposé un centre sur la tête de Depoitre, qui a envoyé le ballon dans le petit filet opposé (1-1, 39e).

Au retour des vestiaires, la Gantoise a poursuivi l'offensive et Samoise a manqué une occasion quatre étoiles, totalement isolé au deuxième poteau mais ne cadrant pas son envoi à bout portant (47e). Le PAOK a ensuite repris son souffle avec une tentative trop croisée d'Akpom, gêné par Ngadeu (49e). Paschalakis est intervenu sur deux corners, devant Okumu (50e) et Odjidja (53e), avant que l'action ne se tasse.

Après une vingtaine de minutes moins rythmées, le PAOK a une nouvelle fois versé une douche froide sur la Ghelamco Arena, avec une combinaison sur coup franc conclue par Douglas Augusto (1-2, 77e). Le Brésilien a contourné la défense gantoise pour reprendre en un temps, à l'entrée de la surface, la passe de Vieirinha. Outre une dernière opportunité pour Bezus (90e+4), les Gantois sonnés ne sont pas parvenus à revenir dans la course avant le coup de sifflet final.

Avec la Gantoise, c'est le dernier club belge en lice dans les compétitions européennes qui s'en va. Le PAOK rejoint l'AZ, l'OM, le PSV, Leicester, la Roma, Feyenoord et le Slavia Prague en quarts de finale de cette 1e édition de la Conference League.