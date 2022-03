Belges à l'étranger: première Coupe de l'Émir du Qatar pour Alderweireld, passeur décisif

Toby Alderweireld et son club d'Al-Duhail ont remporté la Coupe de l'Émir du Qatar vendredi en battant Al-Gharafa sur le score de 1-5.

Il s'agit du premier trophée du Diable Rouge depuis son arrivée au Qatar, et de la quatrième coupe nationale dans l'histoire d'Al-Duhail. Titulaire en défense centrale, Alderweireld a largement contribué au succès des siens en offrant le premier but à Edmilson Junior en tout début de rencontre (5e, 0-1). Treize minutes plus tard, l'ancien joueur du Standard se muait à son tour en passeur décisif pour Michaël Olunga (18e, 0-2).

Après la pause, Al-Duhail inscrivait trois autres buts par l'intermédiaire d'Ali Almoez (52e, 0-3), de Ferjani Sassi sur une autre passé décisive d'Edmilson Junior (58e, 1-4) et d'Abdelrahman Fahmi (86e, 1-5). L'ancien Anderlechtois Sofiane Hanni permettait à Al-Gharafa de réduire le score en offrant le seul but des siens à Ahmed Alaaeldin (53e, 1-3).

Al-Duhail remporte pour la quatrième fois le trophée après 2016, 2018 et 2019. Vainqueur en 2021, Al Sadd est recordman du nombre de victoires dans la compétition avec 18 succès. Le leader du championnat qatari avait été éliminé 3-2 par Al-Duhail en demi-finale le 14 mars dernier.