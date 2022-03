Kompany s'est fâché sur ses gamins

"Chaque fois que je m'énerve, ça sort dans les médias." Vincent Kompany sourit quand on lui pose la question de sa colère lundi soir dans les vestiaires à Neerpede à l'issue de la défaite des U21 contre l'Antwerp (0-1). "Je suis toujours positif et j'essaie de ne pas montrer mes émotions la plupart du temps mais il y a des moments où il faut se faire entendre. On ne peut pas tout laisser passer. Parce qu'on connaît le niveau de nos jeunes et parce qu'on sait ce qu'ils peuvent montrer."



Si sa colère, avec les A, après le nul contre Saint-Trond avait déjà fait le buzz il y a quelques semaines, Kompany ne veut pas qu'on l'imagine tyrannique. "Bien au contraire. Être dur pour être dur, ce n'est pas une méthode saine à mes yeux. Il faut que les joueurs puissent évoluer dans un environnement où il osent dire ce qu'ils ressentent, où ils ont le droit de faire des erreurs."



Dimanche à Gand, Kompany devra, lui, faire des choix. Hormis Debast (absent jusqu'aux playoffs) et Delcroix (retour espéré après la trêve internationale), il dispose de son noyau au complet pour le choc à la Ghelamco Arena.