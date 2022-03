Les soucis continuent au Standard: fin de saison pour Kostas Laifis et Nicolas Raskin

La poisse poursuit le Standard. Pas encore mathématiquement sauvés avant de se déplacer à Courtrai, dimanche, les Rouches seront privés de Kostas Laifis et Nicolas Raskin dimanche. "Kostas a, à nouveau, des saignements au niveau de sa déchirure au quadriceps. J'ai beaucoup de mal à entrevoir un retour avant la fin de saison", ne cache pas Luka Elsner. "Quand à Nicolas, il a passé une IRM après avoir ressenti de petites douleurs aux adducteurs ces dernières semaines. Il a tenu le coup mais là, on voit que l'inflammation a évolué et que c'est en train de se transformer en petite pubalgie. Les douleurs ne sont plus supportables. Il est très improbable qu'il rejoue avant le 10 avril et il ne participera pas au rassemblement des Diablotins". En plus de Laifis et Raskin, quelques légères incertitudes entourent encore Dragus (dos) et Tapsoba (coup). Moussa Sissako, lui, est suspendu.

Après la rencontre catastrophique face à Seraing, la pire de toute cette saison, Luka Elsner espère forcément une réaction de son groupe. "J'ai vu une petite réaction à l'entraînement et j'espère qu'elle va se matérialiser sur le terrain, dimanche. A chaque fois qu'on a touché le fond, comme à Seraing, on est parvenu à réagir. Mais malheureusement, le groupe n'est jamais allé accrocher quelque chose sur la longueur. On doit montrer le peu de fierté qu'il nous reste lors des trois derniers matchs."

Histoire de terminer cette saison pourrie sur une note un peu positive..