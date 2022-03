Lionel Messi malheureux au PSG? Daniel Alves espère revoir l'Argentin de retour au Barça

Eliminé en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a subi un nouveau revers en coupe européenne. Après la défaite contre le Real Madrid, Lionel Messi est devenu l'un des boucs émissaires de la défaite parisienne. Son ami Daniel Alves espère le voir revenir dans le club où il a marqué à tout jamais l'histoire du football.

Le latéral brésilien s'est entretenu avec ESPN où il a abordé la situation de la Pulga. "Pour moi, non, il ne s'amuse pas là-bas, parce que Leo rend ce jeu spécial, et il le fait quand il s'amuse. Et quand il s'amuse, les autres s'amusent."

Le Barcelonais explique ensuite ce que l'international argentin lui avait dit auparavant. "Leo m'a toujours dit : 'où seras-tu mieux qu'ici ?'. Je l'ai vérifié par moi-même, il n'y a pas de meilleur endroit que Barcelone. Quand il est parti l'été dernier, je lui ai rappelé ce qu'il m'avait dit (...). J'espère qu'il pourra revenir. Tous les gens qui partent d'ici le regrettent."

Messi pourrait-il partir cet été pour retrouver son idylle barcelonaise ? Rien n'est sûr mais l'Argentin de 34 ans est sous contrat jusque juin 2023, avec une année supplémentaire en option.