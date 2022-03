Roberto Martinez rappelle Van der Heyden, Vanzeir et Mangala pour affronter l'Irlande et le Burkina Faso

Le week-end à venir est le dernier avant la trêve internationale, qui verra la Belgique se déplacer en Irlande (le 26 mars à 18h) et accueillir le Burkina Faso (le 29 mars à 20h45) au Lotto Park pour deux matches amicaux qui doivent servir à préparer la prochaine Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre).



Pour ces deux matches, Roberto Martinez avait prévenu qu'il sélectionnerait uniquement des joueurs à moins de 50 sélections et qu'aucune exception ne serait faite. Un moyen de reposer quelques cadres et de donner du temps de jeu à la relève de la génération dorée. Comme promis, les cadres des Diablotins ont été laissés à disposition de Jacky Mathijssen. Les Espoirs ont en effet un match capital à jouer contre le Danemark. "Je considère que Yari Verschaeren, Arthur Theate et Charles De Ketelaere sont déjà de vrais Diables, c'est pourquoi je les ai tout de même sélectionnés."



Malgré leur (très) maigre temps de jeu en club, Romelu Lukaku et Eden Hazard n'ont donc pas été rappelés: "C'est trop tôt pour se montrer inquiet en vue de la Coupe du monde. Bien sûr, Romelu et Eden sont des membres très importants de l'équipe nationale. C'est une situation assez inhabituelle pour eux mais il pourrait y avoir des mouvements cet été et ils ont du temps pour revenir en forme en club. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment les voir heureux sur le terrain."



Pour autant, il n'y a guère eu de surprises dans cette sélection. A l'exception peut-être de Siebe Van der Heyden, le défenseur de l'Union, qui est appelé pour la première fois. "Siebe, comme Dante, vit actuellement un rêve avec l'Union. Comme on le sait tous, cette équipe est en train de dominer le championnat belge. Siebe a vraiment un bon profil pour nous, il est capable de jouer de manière agressive et se montre régulier depuis un bon moment désormais, dans une défense à trois qui est également notre système de jeu", justifie Martinez.



Jérémy Doku, légèrement blessé avec Rennes cette semaine, sera bien présent: "On ne l'a pas vu depuis trop longtemps. Depuis l'Euro, en fait. C'est important de le revoir parmi nous, il sera bien là lundi et on verra alors où en est sa blessure qui ne semble pas trop grave." Autre revenant: Adnan Januzaj, dont la dernière sélection remonte à mars 2021.A l'inverse, Dodi Lukebakio a été laissé de côté: "On continue évidemment à le tenir à l'oeil mais il a reçu peu de temps de jeu ces derniers temps. On espère le voir finir fort la saison car son profil de joueur offensif gaucher nous plaît."



Le capitaine des Diables pour ces deux matches sera Youri Tielemans: "Il mérite de porter le brassard au vu de son expérience et de son attitude. Mais j'attends de chaque joueur de pouvoir agir en leader", explique encore l'Espagnol.



Le sélectionneur a également affirmé que la rotation sera limitée pour ces deux matches: "Non, nous n'alignerons pas deux onze complètement différents pour ces matches. C'est important de garder un certain cadre pour tester ces joueurs."



Le classement FIFA est-il en danger avec cette sélection privée de plusieurs joueurs-clé ? "A ce jour, tout ce qui compte, c'est de préparer au mieux le Mondial et d'avoir un maximum d'informations pour sélectionner les 23 meilleurs joueurs en novembre. Cette trêve internationale de mars nous sera utile en ce sens. On est en tête du classement FIFA depuis quatre ans, c'est déjà une belle performance. Si je dois donner une vraie importance à ce classement, je vous dirais que c'est surtout en janvier 2023 que j'aimerais nous voir trôner en tête."





Voici la sélection complète des Diables:









La liste des Espoirs pour le match au Danemark: