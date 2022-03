Charleroi-Cercle: les Zèbres gèrent leur avance, Still fait tourner (DIRECT, 5-0)

Une victoire lors des cinq derniers matchs : le bilan de Charleroi n'est pas exceptionnel ces dernières semaines. Pourtant les Carolos sont toujours en position de force pour accéder aux Europe Playoffs. En cas de victoire face au Cercle ce samedi en début de soirée au Mambourg, les Zèbres feront un grand pas vers cet objectif à deux journées de la fin de la phase classique.

Le match a commencé de la meilleure manière possible pour les Carolos. Les Zèbres ont ouvert la marque grâce à Kayembe après 7 minutes. Après un petit solo dans la surface, le latéral tente une frappe, déviée par Daland et qui surprend le gardien du Cercle. Moins de deux minutes plus tard, Vakoun Bayo a doublé l'avance des Carolos d'une magnifique frappe enroulée qui a atterri dans la lucarne de Warleson.

Alors que la rencontre baissait en intensité, le Cercle se tirait une balle dans le pied : auteur d'un coup de coude sur Ilaimaharitra, Utkus se voyait brandir le carton rouge par l'arbitre après consultation du VAR. Les Carolos déroulaient dans la suite de la première période et Bayo s'offrait un doublé pour mettre les Carolos sur du velours. Quelques instants plus tard, c'est Daan Heymans qui participait à la fête carolo après un beau travail préparatoire de Kayembe et Bayo.

La seconde période n'avait plus beaucoup d'intérêt et le rythme de la rencontre a drastiquement baissé. Edward Still a décidé de faire tourner son effectif pour faire monter Zaroury. Dans la foulée, le Belgo-marocain alourdissait la marque d'une belle frappe.