Le Standard mathématiquement sauvé ce week-end si…

Il convient de le rappeler : le Standard n'est pas encore mathématiquement assuré de ne pas être barragiste à la fin de la saison. "Le maintien passe par une victoire sur les trois prochains matchs, précise Luka Elsner. Elle permettrait de sécuriser notre position. Je pense que tous les joueurs n'ont pas compris qu'on en était arrivé là. Cette semaine, il leur a bien été expliqué la position dans laquelle nous étions et le nombre de points dont nous avions besoin. On n'est jamais à l'abri d'un scénario négatif." Un scénario dans lequel Seraing remporterait ses trois derniers matchs pendant que le Standard prend deux points sur neuf au maximum.



Mais les scénarios qui permettraient au Standard d'éviter la place de barragiste ce week-end sont plus nombreux. Concrètement, le Standard sera sauvé dès ce week-end si…

- Seraing perd face à OHL samedi soir, peu importe le résultat du match de dimanche.

- Les Liégeois battent Courtrai dimanche, peu importe le résultat de Seraing.

- Les Liégeois font le même résultat que Seraing (partage ou défaite).