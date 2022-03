Les Belges à l'étranger: Mertens s'impose avec Naples contre l'Udinese, deuxième défaite de rang pour Nacer Chadli et Basaksehir

Italie

Dries Mertens joue une mi-temps lors de la victoire de Naples contre l'Udinese

Dries Mertens et Naples sont venus à bout de l'Udinese 2-1 samedi après-midi pour le compte de la 30e journée de Serie A. Menés, les Partenopei ont réagi en seconde période via un doublé de l'ancien Carolo Victor Osimhen. Grâce à cette victoire, les Napolitains, deuxièmes avec 63 unités, reviennent temporairement à égalité de points avec l'AC Milan, qui se déplace sur la pelouse de Cagliari dans la soirée. À l'instar des dernières semaines, Mertens entamait la rencontre sur le banc d'où il assistait à l'ouverture du score de l'Udinese par Gerard Deulofeu (22e, 0-1). Luciano Spalletti décidait de faire monter le Diable Rouge à la mi-temps pour apporter un peu plus de poids offensif dans le deuxième acte.

Les Partenopei ne tardaient pas à rétablir l'égalité en seconde période grâce à l'ancien joueur de Charleroi Victoire Osimhen (52e, 1-1). Le Nigérian se signalait une deuxième fois juste après l'heure de jeu en marquant le but décisif pour les siens sur une passe de Giovanni di Lorenzo (63e, 2-1).

Turquie

Deuxième défaite de rang pour Nacer Chadli et Basaksehir

Nacer Chadli a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la défaite de son club de Basaksehir sur la pelouse d'Adana Demirspor, concurrent direct au classement. Avec ce résultat, la formation du Diable Rouge se fait dépasser par son adversaire du jour qui grimpe au cinquième rang avec 48 points. Basaksehir pointe désormais à la sixième place à une longueur d'Adana Demirspor. Adana Demirspor ouvrait la marque peu avant la mi-temps par l'intermédiaire de Tayyib Sanuc (38e, 1-0). Chadli et les siens revenaient rapidement dans la rencontre en trouvant l'ouverture juste après la pause grâce à Danijel Aleksic (48e, 1-1).

Basaksehir allait encaisser un second but dans les dix dernières minutes des œuvres de l'ancien Standardman Birkir Bjarnason (81e, 2-1). Un but décisif, synonyme de deuxième défaite de rang pour Chadli, la troisième en quatre matches.