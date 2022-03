Siebe Van der Heyden sur sa première sélection chez les Diables: "J’en ai pleuré avec ma mère"

Pour la première fois de sa carrière, Siebe Van der Heyden a été sélectionné chez les Diables. Une nouvelle qu'il a apprise vendredi midi chez sa maman. "Nous avons commencé à pleurer à deux car nous savons d'où je viens, explique le défenseur central. C'est un cadeau pour ma maman et pour toute ma famille. Je suis très heureux, c'est un rêve de tous les enfants belges de figurer dans cette équipe. Je n'y aurais jamais cru il y a trois ans et pourtant je la rejoins lundi (sourire). Je vais apprendre et observer pour m'améliorer."