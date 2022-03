Charles De Ketelaere espère une titularisation avec les Diables: "Je ne sais pas où je me situe dans la hiérarchie des attaquants"

"J'espère une place de titulaire, la chance est plus grande", a confié le Brugeois lundi, à Tubize, au premier jour du rassemblement en vue des matchs en Irlande (26 mars) et contre le Burkina Faso (29 mars). De Ketelaere, 21 ans, compte quatre présences, dont une titularisation, et un but en équipe nationale. Il pourrait augmenter son compteur au cours de ce rassemblement. "Les autres joueurs ont la possibilité de se montrer. Pour moi aussi, il y a plus de chances d'obtenir du temps de jeu. J'espère une place de titulaire, même si je ne sais pas si ce sera le cas. Mais la chance est plus grande."

"Je ne sais pas où je me situe dans la hiérarchie des attaquants. Je ne m'en préoccupe pas. Je dois surtout bien m'entraîner et nous verrons ce qu'il se passe", a poursuivi le Brugeois. Ce rassemblement est pour lui "une occasion de faire bonne impression en vue du Mondial au Qatar. C'est ce que j'essaie de faire à chaque entraînement".

'CDK', qui a commencé comme joueur de flanc, peut compter sur sa polyvalence. "J'ai évolué vers un rôle d'attaquant de pointe. Le sélectionneur sait ce que je peux faire et ce que je fais avec le Club. Je n'ai pas de préférence."

De Ketelaere est resté avec les Diables alors que les espoirs jouent un match important au Danemark. "La fois passée aussi je n'étais pas retourné chez les espoirs. J'ai manqué plusieurs rencontres désormais et je ne me sens plus un membre à part entière de cette équipe, mais il est toujours possible que je joue encore avec les U21."