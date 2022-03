Neymar se fait allumer en France: "Il ne s'entraine plus et arrive dans un état pitoyable, à la limite de l'ivresse"

Ce lundi soir, dans l'émission After Foot sur RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo n'a pas été tendre avec le PSG. Et plus particulièrement avec Neymar.

Le PSG est en crise. Après l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, la défaite cinglante au match retour a été douloureuse pour les Parisiens. Alors que tout portait à croire après 60 minutes de jeu dans la manche retour que le PSG ne serait pas inquiété par le Real, les Parisiens se sont à nouveau lourdement inclinés, cette fois-ci en championnat, face à Monaco, ce dimanche en début d'après-midi.

Dans la presse française, Mauricio Pochettino et ses hommes en prennent pour leur grade. Et surtout Neymar. Le Brésilien s'est littéralement fait allumer par Daniel Riolo. "Neymar ne s'entraîne presque plus, il arrive dans un état pitoyable, à la limite de l'ivresse. C'est comme ça, Neymar est dans un esprit de revanche contre le PSG, il y a une rupture totale avec le club et le vestiaire", lâche-t-il.

Selon Riolo, la meilleure solution pour le PSG est que Ney quitte le club de la capitale française. "Les fans du PSG se foutent des bouffonneries de Neymar ou de son documentaire Netflix. Il faut signer son chèque et le laisser partir. Il fait beaucoup de mal au club. Laissez-le partir, il est en train de ruiner le PSG."

"Le PSG n'est plus un club"

Daniel Riolo déplorait également le manque de réaction de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. "Le PSG n'est plus un club. Il n'y a plus de fil rouge. L'entraîneur n'existe plus, le président n'a pas dit un mot. Les boulons auraient dû être resserrés. Rien. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Rien. Une défaite totale", a-t-il conclu.