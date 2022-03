Surprise: le plus gros salaire de Ligue 1 n'est pas celui de Messi

Nos confrères de L'Equipe ont publié ce mardi une grande étude sur les salaires bruts des joueurs de Ligue 1, sans tenir compte des primes.



Et alors qu'on s'attendait à voir Lionel Messi trôner en tête, on s'aperçoit que l'Argentin doit se contenter de la deuxième place avec 3.375.000€ bruts par mois. Mbappé, qui n'a pas renégocié son contrat récemment, est troisième avec 2.220.000€. Celui qui trône en tête de ce classement est le dernier membre de la MNM, celui dont les prestations sont les plus décevantes ces derniers mois: Neymar. Le Brésilien touche un salaire brut de 4.083.000€ chaque mois. Soit un salaire net de 1.729.150€, selon les estimations de nos confrères de L'Equipe. Sans compter les primes, donc. Plutôt confortable...



Notons que le PSG squatte les 14 premières places de ce classement (Marquinhos et Verratti complètent le top 5, Hakimi et Navas jouissent aussi de salaires bruts supérieurs au million d'euros). Et que Messi touche plus de primes (de fidélité, notamment) que Neymar, ce qui lui permet de rivaliser avec le Brésilien en termes de revenus nets. Wissam Ben Yedder, qui évolue sous les ordres de Philippe Clement à Monaco, est le premier non-parisien, en 15e position: il coûte 650.000€ par mois à son club, hors primes.



Messi a fait des concessions et amené des sponsors



L'Equipe rappelle que Lionel Messi touchait un bien plus gros pactole à Barcelone: environ 61 millions d'euros annuels. Il en est aujourd'hui à un peu plus de 30 millions d'euros nets à Paris, tout compris. Dont une partie lui est versée en "PSG Fan Tokens", la cryptomonnaie du club. Et, surtout, l'Argentin a permis à son club de signer de nouveaux contrats de sponsoring, à des tarifs revus à la hausse.



Côté belge, signalons que les revenus bruts mensuels de Jason Denayer (Lyon) sont estimés à 260.000 euros, alors que Jérémy Doku (Rennes) touche 120.000 euros, Matz Sels (Strasbourg) 100.000€, Thomas Foket (Reims) 60.000€ et Wout Faes (Reims également) 40.000€. Amadou Onana n'est pas dans les dix plus gros salaires de Lille, il touche donc moins de 80.000€ bruts.