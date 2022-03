Doku et Boyata absents de l'entraînement des Diables, Thorgan Hazard de retour

Absent hier, Thorgan Hazard était bien présent sur la pelouse ce mercredi. Au contraire de Dedryck Boyata et Jérémy Doku qui se sont entraîné en intérieur. Le Rennais se dirige probablement vers un forfait pour les matchs face à l'Irlande et le Burkina Faso.



Chez les gardiens, Matz Sels, qui n'était pas là mardi, s'est entraîné. Et Davy Roef a finalement remplacé Koen Casteels, blessé.