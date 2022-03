Romeo Lavia est considéré comme l'un des plus grands talents de la planète football.

Un Belge dans une liste prestigieuse des plus grands talents au monde

En Europe, la Belgique est reconnue comme une terre fertile pour les jeunes pépites. Ainsi, Manchester City est venu chercher l'un des plus grands talents du royaume à seulement 16 ans: Roméo Lavia.

Ce mercredi, le média Goal a sorti une liste des joueurs les plus prometteurs de la planète football. Et le Diable rouge se retrouve en 20e position. "Depuis que Pep Guardiola a posé les yeux sur Romeo Lavia à l'âge de 14 ans lors d'un tournoi organisé par Kevin De Bruyne à Dongen, en Belgique, le milieu de terrain défensif était destiné à l'équipe première de Manchester City", commence Goal.

"Le jeune homme de 18 ans a finalement signé à City en provenance d'Anderlecht au cours de l'été 2020. Ils ont gagné la bataille contre un grand nombre de clubs de Premier League pour obtenir sa signature", ajoute-t-il.

A terme, le milieu de terrain défensif devra prendre la relève d'un monument à Manchester City. "Depuis, Lavia a fait sa percée en équipe première. Il a notamment fait ses débuts en avec l'équipe fanion en septembre. Et est susceptible de devenir le milieu à côté de Rodri lorsque Fernandinho quittera l'Etihad Stadium."

En octobre, la DH réalisait son portrait juste après avoir disputé ses premières minutes. Kompany avait d'ailleurs été très élogieux à son égard: "Il peut percer directement à City et je vous assure que ce n'est pas évident. Seulement un joueur sur un million en est capable. Il est calme au ballon et agressif à la récupération : c'est le profil que Pep recherche." Actuellement, la pépite est sélectionnée avec les U19 de Wesley Sonck. Evidemment, il en est un élément central et va tenter de se qualifier pour l'Euro.

Lavia est le seul Belge de ce classement où se situe également un joueur évoluant en Pro League: Kacper Kozlowski. Le milieu de l'Union se place à une étonnante 19e place. A Bruxelles, il n'est guère considéré comme un pion incontournable. Depuis son arrivée en janvier, il a effectué 5 apparitions en Pro League pour 172 petites minutes de temps de jeu. Le Polonais de 18 ans avait été acheté par Brighton juste après l'Euro, qu'il avait disputé, pour 11 millions d'euros en provenance de Pogon Szczecin. Malgré ce faible temps de jeu, il est toujours considéré comme un grand talent européen.

Jude Bellingham (Dortmund) trône en tête devant l'Allemand Florian Wirtz (Leverkusen) et l'Espagnol Gavi (FC Barcelone). D'autres noms bien connus des recruteurs européens figurent dans ce classement comme Xavi Simons (PSG), Youssoufa Moukoko (Dortmund), Harvey Elliott (Liverpool) ou Ryan Cherki (Lyon).

