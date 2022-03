Accueil Sports Football Orel Mangala découvre enfin les Diables: "J’ai quelque chose de différent à apporter" Un an après son rendez-vous manqué, Orel Mangala (24 ans) fait ses débuts chez les Diables. Et il espère y rester. ©BELGA Maxime Jacques Spécialiste Standard

On dit que tout vient à point à qui sait attendre. Mais attendre un an, c'est long. C'est pourtant le temps qui s'est écoulé entre la première sélection d'Orel Mangala, qui avait pris la forme d'un rendez-vous manqué en mars 2021, et la deuxième. "Je n'avais pas pu honorer...