Eden Hazard va être opéré, annonce le Real Madrid

Avec un temps de jeu famélique, Eden Hazard vit une saison compliquée à Madrid. Son club a décidé de l'opérer afin qu'il retrouve son meilleur niveau. "Notre joueur Eden Hazard va se faire opérer dans les prochains jours pour retirer la plaque de sa cheville droite", a annoncé le club dans un communiqué de presse.

Après avoir évoqué les raisons qui le poussent à rester au Real Madrid, Marca a donné un peu plus de détails sur cette opération. "Le Real espère résoudre un problème qui est sous le feu de la rampe depuis presque un an."

Effectivement, en 2021, le Diable rouge avait déjà voulu se faire enlever cette plaque d'ostéosynthèse qui se situe sur son péroné droit. Cette fameuse plaque l'empêchait de retrouver son meilleur niveau mais aucun accord n'avait été trouvé entre les différentes parties. Effectivement, le staff médical des Diables a largement poussé pour privilégier cette option. Ce qui n'arrangeait pas du tout celui du Real Madrid. Cette intervention chirurgicale lui aurait fait manquer toute sa fin de saison avec son club. En revanche, il aurait pu jouer l'Euro en pleine forme avec les Diables. Florentino Perez avait même du intervenir pour convaincre le Brainois qu'une opération n'était pas nécessaire.

Un an plus tard, et à environ huit mois de la Coupe du monde au Qatar, le Belge de 31 ans a donc choisi cette solution. "Le joueur avait réfléchi à cette option ce matin. Et il a annoncé à ses proches que cette nouvelle serait officielle ce vendredi. Les inquiétudes et le malaise d'Eden Hazard avec sa cheville n'avaient jamais disparu. Récemment, cette idée avait repris du poil de la bête. Vu son faible temps de jeu, le club a donné son feu vert pour cette intervention", précise Marca.

Pour rappel, le coeur du problème est survenu le 26 novembre 2019. Ce soir là, Thomas Meunier blessait son coéquipier en équipe nationale lors d'un match de Ligue des Champions entre le PSG et le Real. Le début d'une sacrée dégringolade et d'une série de rechutes. En mars 2020, une première opération avait été nécessaire pour consolider la cheville et une plaque avait été posée à cette occasion.

Cette blessure a fortement handicapé son bilan au Real. En effet, le capitaine des Diables rouges n'a porté la vareuse de la Casa Blanca qu'à 65 reprises en trois ans. Et il vit certainement sa pire saison cette année. Il n'a disputé que 22 matchs dont 17 en championnat. Pire, il n'est que le 17e joueur le plus utilisé par Ancelotti et n'a inscrit qu'un but et donné deux assists. Sa dernière apparition date du 19 février contre Alavés.